IMAGO / Newspix / LUKASZ GROCHALA / CYFRASPORT Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski zremisowała 1-1 z Czechami w ostatnim meczu eliminacyjnym

Podopieczni Michała Probierza stracili szansę na bezpośredni awans

“Biało-Czerwoni” wystąpią w marcowych barażach o grę na Mistrzostwach Europy

Droga na Mistrzostwa Europy wiedzie przez baraże

Reprezentacja Polski zakończyła swój udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Niestety “Biało-Czerwoni” nie wywalczyli bezpośredniego awansu na turniej w Niemczech. Po dzisiejszych meczach mamy na swoim koncie 11 punktów i zajmujemy 3. miejsce w grupie E. Przed nami są Czesi, którzy mają o jeden punkt więcej od nas oraz jeden mecz do rozegrania. Za naszymi plecami znajduje się Mołdawia z 10 punktami. Oni również mają jeszcze do rozegrania jedno spotkanie.

To właśnie między Czechami oraz Mołdawią rozstrzygnie się to, kto jako drugi z naszej grupy wywalczy bezpośredni awans na turniej w Niemczech. Jeśli podopieczni Jaroslava Silhavego wygrają bądź zremisują, to oni zajmą 2. miejsce w grupie i wywalczą prawo gry na mistrzostwach Starego Kontynentu. Zaś w przypadku wygranej Mołdawii, to drużyna znad brzegu Dniestru uzyska historyczny awans. Tym samym w przypadku realizacji drugiego scenariusza Polska zakończy grupę na 4. miejscu, wyprzedzając tylko Wyspy Owcze.

Na to z kim zagramy w marcowych barażach, musimy poczekać do zakończenia wszystkich spotkań w eliminacjach Mistrzostw Europy.

