PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór mierzyła się z Czechami

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1

Tym samym straciliśmy szanse na bezpośredni awans do mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski remisuje z Czechami

Reprezentacja Polski w piątek podejmowała Czechy w ramach eliminacjo do EURO. To spotkanie było niezwykle ważne. Biało-Czerwoni musieli wygrać, aby podtrzymać nadzieje na bezpośredni awans do Mistrzostw Europy.

Początek spotkania należał do Czechów. Goście stworzyli sobie dwie dobre okazje do zdobycia gola, z których jednak nic nie wynikło. W 16. minucie wreszcie “Biało-Czerwoni” doszli do głosu. Karol Świderski ładnie przyjął piłkę w polu karnym, lecz nie popisał się przy podaniu. Kilka chwil później Wojciech Szczęsny po raz pierwszy został wywołany do tablicy. Naszego bramkarza postraszył uderzeniem z dystansu David Doudera. W 38. minucie cały Stadion Narodowy eksplodował. Nicola Zalewski zagrał w pole karne, a ogromne zamieszenie w polu karnym wykorzystał Jakub Piotrowski. Dla pomocnika Ludogorca było to pierwsze trafienie w narodowych barwach.

Jakub Piotrowski i jego pierwszy gol dla reprezentacji! Do przerwy prowadzimy z Czechami 1:0 ⚽



🔴📲 Oglądaj online #POLCZE ▶️ https://t.co/sL1Mq9jgUs pic.twitter.com/vv7bCH5VJk — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 17, 2023

W przerwie reprezentacja Polski została zmuszona do przeprowadzenia zmiany. Karola Świderskiego zastąpił Adam Buksa. Zawodnik Charlotte FC źle się poczuł i został przetransportowany do szpitala.

Druga część gry również zaczęła się dobrze dla Czechów. Jednak tym razem nasi rywale mogli cieszyć się z gola. Na listę strzelców wpisał się Tomas Soucek.

Polacy mogli w najlepszy możliwy sposób odpowiedzieć na straconą bramkę, ale Robert Lewandowski w doskonałej okazji przeniósł piłkę nad poprzeczką. W 60. minucie goście powinni wyjść na prowadzenie. W zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się David Zima, jednak obrońca Torino z najbliższej odległości spudłował. W 77. minucie przed okazją do strzelania gola stanął Robert Lewandowski. Kapitan uderzył z rzutu wolnego celnie, ale za słabo na czeskiego golkipera. Reprezentacja Polski w ostatniej akcji meczu mogła uszczęśliwić kibiców, jednak strzał głową Jana Bednarka minimalnie minął poprzeczkę.

Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem. Tym samym straciliśmy szanse na bezpośredni awans na EURO.

Polska – Czechy 1:1

Piotrowski (38′) – Soucek (49′)