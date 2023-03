PressFocus Na zdjęciu: Gareth Southgate

Harry Kane w czwartek strzelił swoją 54. bramkę dla reprezentacji Anglii

Tym samym wyprzedził Wayne’a Rooneya i został najskuteczniejszym strzelcem w historii Synów Albionu

Według Garehta Southgate’a to pokazuje siłę charakteru jego kapitana

“Pobicie rekordu w tak młodym wieku to niesamowite osiągnięcie”

W czwartek Harry Kane zapisał się na stałe w historii reprezentacji Anglii. 29-letni napastnik pod koniec pierwszej połowy meczu z Włochami pewnie wykorzystał rzut karny. Był to jego 54 gol dla Synów Albionu, przez co stał się najskuteczniejszym strzelcem w ich historii, wyprzedzając Wayne’a Rooneya.

– Ogólnie rzecz biorąc, jego występ był wspaniały. Zdominował wrogich stoperów. Od początku meczu widziałeś, że jest w formie. Pobicie rekordu w taki sposób, w jaki on to zrobił, pokazuje siłę jego charakteru i mentalności. Jestem bardzo szczęśliwy z jego powodu, a także z powodu jego rodziny. To kochani ludzie. To wielki profesjonalista. Pobicie rekordu w tak młodym wieku to niezwykłe osiągnięcie. Piłkarze zgotowali mu potem fantastyczne przyjęcie. Zarówno z powodu rekordu, jak i tego, po czym zdołał się podnieść – powiedział po zakończeniu spotkania Gareth Southgate.

Teraz kapitanowi Anglików pozostaje już tylko śrubowanie rekordu reprezentacji Anglii. Najbliższą ku temu okazję będzie miał już w niedzielę. Jego drużyna podejmie wówczas u siebie Ukrainę.

