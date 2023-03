PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Reprezentacja Anglii pokonała w czwartek Włochów (2:1) w eliminacjach do Euro 2024

Jedną z bramek strzelił Harry Kane, stając się najlepszym strzelcem w historii Synów Albionu

Napastnik nie krył radości z tego powodu

“To po prostu musiał być rzut karny!”

Czwartkowy wieczór był wyjątkowy dla Harry’ego Kane’a. Pod koniec pierwszej połowy arbiter podyktował rzut karny dla reprezentacji Anglii. Do piłki podszedł napastnik Tottenhamu i pewnie pokonał włoskiego golkipera, Gianluigiego Donnarummę. Dzięki tej bramce, 29-latek wyprzedził Wayne’a Rooneya i z 54 bramkami stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii Synów Albionu.

­- Nie lubię wybiegać w przyszłość, ale mam 29 lat. Czuję się zdrowy i silny. To było najlepsze uczucie w mojej karierze. Mam nadzieję, że jeszcze wiele lat przede mną. Granie dla reprezentacji to prawdopodobnie najlepsze uczucie w futbolu. Chcę robić to tak długo, jak to tylko możliwe, a jako napastnik chcę strzelać co mecz. Obym zdobył jeszcze wiele bramek – powiedział Kane po zakończeniu spotkania. – To znaczy dla mnie wszystko. Byliśmy bardzo podekscytowani, zakładając ponownie koszulkę kadry narodowej. Potem wyszliśmy na boisko i zaczęliśmy kampanię związaną z awansem na Euro. Oczywiście, że to musiał być rzut karny! Trafienie w tylną siatkę uwolniło wiele emocji. Dziękuję piłkarzom, sztabowi, fanom, żonie, rodzinie w domu i każdemu, kto pomógł mi tu dotrzeć. To magiczny moment – dodał.

Teraz 29-latkowi pozostaje śrubowanie rekordu. Szansę na poprawę swojego wyniku będzie miał już w niedzielę, gdy jego Anglia podejmie Ukrainę.

Kane rozegrał w tym sezonie 39 spotkań dla Tottenhamu. Zanotował w nich 23 bramki i cztery asysty.

