Czechy - Polska to pierwszy mecz Biało-czerwonych w eliminacjach do mistrzostw Europy. Obie ekipy są postrzegane jako faworyci do wygrania grupy E. Poznaliśmy już wyjściowe składy obu ekip na starcie w Pradze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka Czechy – Polska

Poznaliśmy składy obu drużyn na potyczkę na Fortuna Arena

obu drużyn na potyczkę na Fortuna Arena Mecz zacznie się o 20:45

Czechy – Polska: trenerzy odkryli karty

Czechy – Polska to jeden z meczów rozpoczynających eliminacje do Euro 2024 w grupie E. Obie ekipy mają nadzieję na to, że ostatecznie wywalczą bezpośredni awans na turniej w Niemczech.

Gospodarze przystąpią do potyczki, mając świadomość tego, że odkąd stali się niepodległym krajem, to mogą pochwalić się dumnymi osiągnięciami na finałach mistrzostw Europy. Czesi w trakcie Euro 1996 dotarli do finału. W kolejnych latach zaliczyli natomiast dwa ćwierćfinały i półfinał.

Biało-czerwoni zaczynają natomiast nową erę pod wodzą Fernando Santosa, który po ośmiu latach jako szef reprezentacji Portugalii podjął się nowego wyzwania. Doświadczony trener zastąpił Czesława Michniewicza, z którym zakończono współpracę po mundialu w Katarze.

Eliminacje Euro 2024. Czechy – Polska: składy na mecz

Czechy: Pavlenka – Holes, Brabec, Krejci, Coufal, Kral, Soucek, Jurasek, Cvancara, Kuchta, Hlozek

Polska: Szczęsny – Cash, Bednarek, Kiwior, Karbownik, Bielik, Linetty, Frankowski, Szymański, Zieliński, Lewandowski.

