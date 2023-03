IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Czechy – Polska, gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski rozpocznie w piątek rywalizację o awans do turnieju finałowego Euro 2024. Podopieczni Fernando Santosa w swoim pierwszym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z Czechami. Będzie to jednocześnie pojedynek dwóch drużyn, które uznawane są za faworytów do bezpośredniego awansu z eliminacyjnej grupy E.

Dla Biało-czerwonych będzie to pierwszy występ od mistrzostw świata w Katarze. W kadrze doszło do dużych zmian, roszad można spodziewać się także w wyjściowej jedenastce. Nie ma wątpliwości, że największym nieobecnym jest Grzegorz Krychowiak, który nie znalazł uznania w oczach nowego selekcjonera. Jak zmiany wpłyną na postawę polskiego zespołu? Sprawdź nasze typy na mecz Czechy – Polska.

Czechy – Polska, transmisja w TV

Piątkowe spotkanie eliminacji Euro 2024 Czechy – Polska oczywiście będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja tego meczu będzie dostępna na kanałach TVP1 i Polsat Sport Premium 1. Mecz w Telewizji Polskiej skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński, natomiast na Polsacie Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:45 .

Czechy – Polska, transmisja online

Mecz Czechy – Polska będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Online spotkanie obejrzymy na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

Czechy – Polska, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną w piątkowym meczu dają reprezentacji Czech. Jest to oczywiście związane z faktem, że spotkanie rozegrane zostanie w Pradze.

Czechy Polska 2.46 3.35 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 marca 2023 22:50 .

