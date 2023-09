Imago/Nderim Kaceli Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Reprezentacja Włoch wygrała we wtorek z Ukrainą w eliminacjach do EURO 2024 2:1

Podczas spotkania dało się słyszeć wyraźne gwizdy pod adresem Gianluigiego Donnarummy

Luciano Spalletti zaskoczył swoją opinią. Stwierdził, że piłkarze nie powinni zwracać uwagi na zachowanie fanów

Spalletti skomentował gwizdy pod adresem Donnarummy

Reprezentacja Włoch we wtorek wygrała z Ukrainą w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2:1, a uwagę mediów przykuły przede wszystkim gwizdy pod adresem Gianluigiego Donnarummy. Spotkanie rozgrywane było na San Siro, a kibice Milanu wciąż nie wybaczyli bramkarzowi przenosin do Paris-Saint Germain.

Oburzeni zachowaniem fanów byli reprezentanci Włoch na czele z Davide Frattesim. Pomocnik ostro skomentował gwizdy pod adresem bramkarza.

– To było naprawdę haniebne. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, piłkarza kadry wygwizdywanego przez własną publiczność. Nie rozumiem, dlaczego tak go wyśmiewano, reprezentujemy tutaj Włochy. Podszedłem do niego i powiedziałem mu, że jest świetny, a my go kochamy, ale on tego nie potrzebuje. Donnarumma to świetny zawodnik, który łatwo sobie z tym radzi – stwierdził oburzony.

Skrajnie inne spojrzenie na sprawę miał Luciano Spalletti. Selekcjoner reprezentacji Włoch podkreślił, że piłkarze nie powinni w trakcie meczu zwracać uwagi na takie zachowanie ze strony kibiców.

– Jeśli nas wygwizdywali, widocznie widzieli, że coś jest nie tak. Mamy obowiązek zachowywać się jak profesjonaliści, a nie jak rozpieszczone dzieci – stwierdził zaskakująco opiekun Italii.

