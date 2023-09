Reprezentacja Niemiec zdecydowała się na radykalne kroki. Hansi Flick po serii nieudanych meczów pożegnał się ze stanowiskiem selekcjonera. Jednym z kandydatów do jego zastąpienia jest Julian Nagelsmann, o którym ciepło wypowiedział się Leroy Sane.

IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Leroy Sane

Reprezentacja Niemiec notowała w ostatnim czasie fatalne wyniki

Cierpliwość władz federacji wyczerpała się i zwolniono Hansiego Flicka

Aktualnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera

Jednym z kandydatów jest Julian Nagelsmann, którego popiera Leroy Sane

Nagelsmann kandydatem na selekcjonera. Leroy Sane go popiera

W reprezentacji Niemiec doszło do wstrząsu w obawie o kolejny nieudany turniej. Do EURO 2024 kadrę miał przygotować Hansi Flick, ale ostatnie rozczarowujące wyniki skłoniły władze DFB do podjęcia radykalnych kroków. Uznano, że konieczna jest zmiana selekcjonera, póki jeszcze nie jest za późno. Już w pierwszym meczu bez Flicka na ławce piłkarze Die Mannschaft pokonali Francję 2:1. Tymczasowo funkcję szkoleniowca objął Rudi Voller.

Aktualnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera. W gronie głównych kandydatów wymienia się Juliana Nagelsmanna, byłego trenera Bayernu Monachium. 36-latek zyskał poparcie Leroya Sane.

– Julian jest dobrym trenerem. Zobaczymy, czy tego chce. Zdecydowanie byłoby miło go zobaczyć i ponownie z nim pracować – powiedział gwiazdor kadry Niemiec.