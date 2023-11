Luis de la Fuente po za kończonym meczu Hiszpanii z Gruzją odniósł się do fatalnej kontuzji Gaviego. Selekcjoner La Roja przyznał, że to najbardziej gorzkie zwycięstwo w karierze, a zawodnik FC Barcelony był załamany.

IMAGO / Irina R. Hipolito Na zdjęciu: Pablo Gavi

Gavi doznał poważnej kontuzji w meczu z Gruzją

Mówi się, że pomocnik już nie zagra w tym sezonie

Gracz Barcelony prawdopodobnie uszkodził więzadła krzyżowe w kolanie

Gavi załamany. Pomocnik Barcelony w tym sezonie już może nie zagrać

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Gruzję 3:1 w niedzielnym meczu eliminacji Euro 2024. Po końcowym gwizdku wynik wydaje się być jednak sprawą drugorzędną, ponieważ na pierwszym planie znalazła się przede wszystkim kontuzja Gaviego.

Pomocnik FC Barcelony najpierw ucierpiał w starciu z rywalem, a później źle stanął, co wykluczyło jego dalszy występ. Gavi opuścił plac gry z grymasem bólu na twarzy. Pierwsze prognozy są bardzo poważne. Mówi się, że gracz uszkodził więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go osiem miesięcy przerwy. To oznaczałoby dla niego koniec sezonu, a zawodnik nie wystąpiłby również na przyszłorocznych mistrzostwach.

– Kontuzja Gaviego wydaje się poważna. On był załamany. To najbardziej gorzkie zwycięstwo, jakiego doświadczyłem w życiu. Teraz będziemy czekać na badania lekarskie w nadchodzących dniach – powiedział po meczu Luis de la Fuente.

