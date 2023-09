Boniek typuje wynik meczu Polski. Rozmiar zaskakuje

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Polska – Wyspy Owcze to starcie trzeciej kolejki el. do ME 2024

Biało-Czerwoni do tej pory zdołali wywalczyć tylko trzy punkty w trzech pojedynkach

Kto okaże się lepszy w meczu na Stadionie Narodowym? Zbigniew Boniek typuje wyraźne zwycięstwo

Polska – Wyspy Owcze. Boniek przewiduje wysoką wygraną

Polska – Wyspy Owcze to czwartkowe spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. Chociaż Biało-Czerwoni są oczywistym faworytem, wiele mówi się o potencjalnej niespodziance, którą mieliby sprawić piłkarze zdecydowanie niżej notowanej ekipy gości. To efekt niezwykle przeciętnej dyspozycji podopiecznych Fernando Santosa w fazie grupowej, w tym porażki z Mołdawią, i wielu afer, jakie trawią od środka polski futbol.

Czy Polska pokona Farerów? Niezależnie od tego, co dzieje się dookoła reprezentacji, Zbigniew Boniek jest przekonany o tym, że Biało-Czerwoni nie zanotują dzisiaj wpadki. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił wytypować wynik wieczornego starcia.

Mój typ? 5/6-0 ⚽️🇵🇱 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 7, 2023

Boniek nie ma złudzeń – Polska pokona Wyspy Owcze kilkoma bramkami i jednocześnie zachowa czyste konto. Czy słowa legendy sprawdzą się w rzeczywistości? Przekonamy się już za kilka godzin.

