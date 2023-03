PressFocus Na zdjęciu: Stadion Narodowy w Warszawie

W pierwszym meczu eliminacji Euro 2024 reprezentacja Polski mierzyła się w piątek z Czechami

Biało-czerwoni już w najbliższy poniedziałek rozegrają kolejne eliminacyjne spotkanie

Na Stadionie Narodowym zmierzą się z Albanią

Polska – Albania: kiedy kolejny mecz Polski?

W piątkowy wieczór Fernando Santos zaliczył debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W pierwszym meczu grupy E eliminacji Euro 2024 Biało-czerwoni mierzyła się w Pradze z Czechami.

Kolejne spotkanie polską drużynę czeka już wkrótce, a jej rywalem tym razem będzie Albania. Polska drużyna przystąpi do niego w roli zdecydowanego faworyta i jeżeli marzy o awansie do turnieju finałowego to nie może sobie pozwolić na stratę punktów.

Mecz Polska – Albania rozegrany zostanie w poniedziałek (27 marca) o godzinie 20:45. Tym razem Biało-czerwoni zagrają przed własną publicznością na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Polska Albania 1.56 3.95 7.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2023 19:57 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin