W czwartek reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz w eliminacjach EURO 2024, a na zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej pojawił się Arkadiusz Milik, który odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Polska w czwartek zmierzy się z Wyspami Owczymi

Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie

Arkadiusz Milik odpowiadał na pytania dziennikarzy przed tym pojedynkiem

Konferencja prasowa Arkadiusza Milika

– Atmosfera w drużynie jest dobra, choć zawsze może być lepsza, bo wyniki w jakimś stopniu na nią wpływają. Mamy z tyłu głowy to i zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy. Patrząc na tabelę jest dużo do poprawy. W czwartek chcielibyśmy wykonać w tym kierunku pierwszy krok – przyznał Milik podczas konferencji.

Milik został również zapytany, czy brakowało mu w drużynie Krychowiaka oraz Grosickiego. – Grzesiek i Kamil zawsze oddawali serducho dla drużyny, byli silnymi punktami reprezentacji. Każdy trener podejmuje decyzję dotyczącą tego, czy ktoś jest w danym momencie potrzebny czy nie. Ja się cieszę, że są z nami, bo to ważne elementy zespołu. Mam nadzieję, że pomogą nam w realizacji naszych celów.

– To nie jest tak, że nie stać nas na lepszą grę – wręcz przeciwnie. Trzeba pracować nad tym, żeby nie tracić punktów tak, jak stało się to w Mołdawii. Musimy skupić się na tym, co zawsze wychodziło nam dobrze, czyli organizacji gry. Musimy wyciągnąć wnioski, żeby nie popełnić tych samych błędów. Miejsce w tabeli jest dla nas wystarczającym wstrząsem – kontynuował napastnik reprezentacji Polski.

– Chciałbym grać w reprezentacji, chciałbym pomagać jej bramkami i asystami. Cieszę się z tego, że mogę reprezentować mój kraj i zawsze chciałbym to robić jak najlepiej. To dla mnie najważniejsze – podsumował.

Mecz z Wyspami Owczymi odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 20:45. Z kolei wyjazdowy pojedynek z Albanią został zaplanowany na niedzielę, 10 września.

