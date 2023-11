PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór zremisowała z Czechami

Tuż po końcowym gwizdku Michał Probierz udzielił wywiadu dla stacji TVP Sport

Selekcjoner na chłodno ocenił mecz “Biało-Czerwonych”

Michał Probierz skomentował remis z Czechami

Reprezentacja Polski pogrzebała szanse na bezpośredni awans na EURO. W arcyważnym meczu “Biało-Czerwoni” tylko zremisowali z Czechami. Po spotkaniu Michał Probierz na chłodno ocenił występ w rozmowie z reporterem stacji TVP Sport.

– Kluczem było to, że nie potrafiliśmy zamknąć tego spotkania. Przy 1:0 mogliśmy kilka razy lepiej dograć. Bramkę, którą straciliśmy, to po prostu brak organizacji. Nie wolno tak robić, ale pokazaliśmy, że ten zespół potrafi grać w piłkę. Z powodu okoliczności, które nam dzisiaj towarzyszyły – jeden uraz, drugi uraz, trzeci uraz – tak nam powypadali ci zawodnicy. Nie ma co się usprawiedliwiać. Wyszli zawodnicy, którzy chcieli grać, którzy pokazali, że potrafią grać i naprawdę są nadzieje na to, żeby grać dobrze w następnych meczach – powiedział selekcjoner.

– Trudno mi powiedzieć, co się dzieje [z Karolem Świderskim przyp. red.], bo nie było czasu, żeby porozmawiać ze sztabem medycznym. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Zaryzykowaliśmy, jak mogliśmy i w jakikolwiek sposób, bo nawet zmianę, którą zrobiliśmy taktyczną i chcieliśmy zostawić zawodników wybieganych, którzy gdzieś tam tworzą przewagę, dlatego Patryk Peda zszedł i akurat to jest tylko zmiana taktyczna, a nie, że w żaden sposób byłem niezadowolony – dodał.

– Wiedzieliśmy jaki wynik był wcześniej i pokazaliśmy charakter, walczyliśmy o każdą piłkę, płynnie przechodziliśmy w pressingu. Jeden raz przespaliśmy przy stałym fragmencie i ułatwiliśmy zadanie Czechom. Tutaj tego nam najbardziej szkoda – kontynuował.

– Cały czas graliśmy ofensywnie i postawiliśmy tutaj na jedną kartę. Brakowało tego wykończenia w jednej czy drugiej sytuacji. Za mało oddajemy strzałów. To jest nasz ten moment, że chcemy czasami z tą piłką do bramki wjechać. Ale możemy tylko żałować, że tego spotkania nie wygraliśmy, bo uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie – mówił.

– Dzisiaj pokazaliśmy, że ten zespół może grać dobrze. To, co powiedziałem wcześniej, że potrafimy też bardzo agresywnie grać. Potrafimy grać jeden na jeden i się tego nie obawiamy. Widać, że grali zawodnicy, którzy grają w klubach. To od razu widać na boisku – zakończył Michał Probierz.

