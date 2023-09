Matty Cash zabrał głos na temat atmosfery w reprezentacji Polski

Z perspektywy Matty'ego Casha atmosfera w reprezentacji Polski jest dobra. - Wygląda to naprawdę normalnie. Ja widzę w zespole dobrą energię - przyznał zawodnik Aston Villi w rozmowie z Piotrem Koźmińskim na łamach portalu WP Sportowe Fakty.

Reprezentacja Polski wraca do gry w eliminacjach o awans na EURO 2024

Atmosfera wokół kadry narodowej wydaje się gęsta, choć sami piłkarze mają inne zdanie

Matty Cash przyznał, że według niego w kadrze panuje dobra energia

“Teraz musimy się skupić na tym, co na murawie”

Matty Cash udzielił wywiadu Piotrowi Koźmińskiemu z portalu “WP Sportowe Fakty”. Dziennikarz zapytał piłkarza Aston Villi m.in. o jego perspektywę ostatnich wydarzeń wokół kadry narodowej, a także o to, jaka według niego panuje atmosfera w reprezentacji Polski przed starciami z Wyspami Owczymi (07.09, godz. 20:45) i Albanią (10.09, godz. 20:45).

– Po pierwsze… nie czytam polskich gazet ani portali z oczywistego powodu: nie jestem w stanie zrozumieć, co piszą. Po drugie… kiedy przyjeżdżam na reprezentację, chcę się skupić na futbolu. Wiadomo, czasem coś mi “mignie”, choćby na Instagramie, ale szczerze mówiąc, nie wiem, skąd te wszystkie negatywne informacje się biorą. Jeszcze raz: przyjeżdżając na kadrę interesuję się głównie tym co na boisku. Zależy mi na tym, żeby wygrywać. Nie jestem zainteresowany tym co poza, nie chcę się w te negatywne sprawy mieszać – powiedział Matty Cash.

– Według mnie atmosfera jest dobra. Teraz musimy się skupić na tym, co na murawie. Bo nie da się wygrać meczu poza boiskiem. Musimy się zjednoczyć, a jeśli są jakieś negatywne emocje, to nie mogą wpływać na postawę drużyny. Musimy być silni jako grupa, ale uważam, że właśnie tak jest, że tworzymy mocną grupę. Jesteśmy razem, są żarty, dużo śmiechu… Wygląda to naprawdę normalnie. Ja widzę w zespole dobrą energię – dodał obrońca Aston Villi.