PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini (reprezentacja Włoch)

Roberto Mancini skomentował sytuację w reprezentacji Włoch

Trener Azzurrich odniósł się m.in. do powołań dla “nie-Włochów”

Doświadczony szkoleniowiec wypowiedział się także na temat Mario Balotellego

Reprezentacja Włoch. Mancini: ten rozdział jest zamknięty

Roberto Mancini na konferencji prasowej poruszył kilka kwestii dotyczących kadry. Dla kogo reprezentacja Włoch zamknęła swoje drzwi? Kto powinien otrzymać powołanie? Selekcjoner Italii nie unikał kontrowersyjnych tematów.

– Czy zrobiłeś listę zawodników, których można powołać do reprezentacji? Może na początek wybierz napastników. Proszę, spróbuj to zrobić. Czy ktoś był rozczarowany? Powołania dla graczy spoza Italii to coś, co robią wszystkie reprezentacje narodowe. Dlatego to polemika bez logiki.

Mancini skomentował także zwiększoną liczbę drużyn na Mistrzostwach Świata:

– Nie podoba mi się ten pomysł. Liczba spotkań wciąż rośnie, a powinna spadać. Musimy pozwolić piłkarzom odetchnąć, ponieważ docierają do krytycznego punktu w sezonie.

Czy Mario Balotelli w reprezentacji Włoch to zamknięty rozdział? Selekcjoner nie ma złudzeń:

– No cóż, myślę że tak.

Jak ważna dla Manciniego jest Liga Narodów?

– To ważne rozgrywki. Dwa razy dotarliśmy do finału, osiągnęliśmy coś pozytywnego. Postaramy się wygrać, przygotujemy się na te zmagania jak na coś w rodzaju mistrzostw Europy.