Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Reprezentacja Włoch zagra decydujące spotkanie z Ukrainą o awans na Mistrzostwa Europy

Luciano Spalletti szykuje trzy zmiany w wyjściowym składzie

Do składu wróci m.in. Giovanni Di Lorenzo

Zmiany w wyjściowej jedenastce reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch przygotowuje się do rozstrzygającego meczu w kontekście awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Luciano Spalletti dokona w pierwszym składzie trzech zmian. Według doniesień “Italian Football TV” od pierwszej minuty spotkania wybiegną: Giovanni Di Lorenzo, Davide Frattesi oraz Matteo Politano. Z całej trójki w ostatnim meczu z Macedonią zagrał tylko środkowy pomocnik Interu. Frattesi na placu gry pojawił się na ostatnie pół godziny. Politano spedził mecz na ławce, natomiast kapitan Napoli starcie z Macedończykami oglądał z trybun.

Włosi przed ostatnią kolejką zajmują drugie miejsce w tabeli grupy C. Mają na swoim koncie 13 punktów. Tyle samo co trzecia Ukraina. Jednak bezpośredniego rywala w walce o awans wyprzedzają dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Jeśli podopieczni Luciano Spallettiego zdobędą minimum punkt w nadchodzącym meczu, to zapewnią sobie awans na turniej w Niemczech. Włosi pod wodzą byłego już trenera Roberto Manciniego wygrali ostatnie Mistrzostwa Europy. W finale pokonali po rzutach karnych reprezentację Anglii.

Zmiany Luciano Spallettiego na mecz z Ukrainą:

– Di Lorenzno w miejsce Darmiana

– Frattesi w miejsce Bonaventury

– Politano w miejsce Berardiego

Przewidywany skład reprezentacji Włoch na poniedziałkowe spotkanie:

Donnarumma – Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco – Frattesi, Jorginho, Barella – Politano, Raspadori, Chiesa