IMAGO / Norbert Barczyk / Newspix Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0 w meczu eliminacji EURO 2024

Dwie bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski

Po pierwszym trafieniu “Lewy” wykonał nietypową cieszynkę, co wywołało falę domysłów

Kapitan reprezentacji Polski skomentował gest w rozmowach z dziennikarzami

Polska 2:0 Wyspy Owcze. Lewandowski skomentował nietypową cieszynkę

Robert Lewandowski został bohaterem reprezentacji Polski w meczu z Wyspami Owczymi. Kapitan zdobył dwie bramki i zapewnił biało-czerwonym zwycięstwo 2:0. Oprócz trafień emocje wzbudziło zachowanie “Lewego” po pierwszym golu.

Cieszynka @lewy_official po pierwszym golu ⚽️



O co mogło chodzić? 🤔 pic.twitter.com/jRccpjPNLE — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2023

W ramach radości Lewandowski wykonał nietypowe gesty. Spekulowano, że może być to nawiązanie do ostatnich głosów krytyki. Jednak napastnik Barcelony wyjaśnił po części swoje zachowanie w pomeczowych rozmowach z dziennikarzami.

– Rodzinny sekret, moja żona Ania miała dzisiaj urodziny, więc to też z dedykacją dla niej. To był szczególny dzień nie tylko dla niej, ale też wyjątkowy dla mnie. To wsparcie, które mam, było z dedykacją dla niej – skomentował Lewandowski.

🎙️ Robert Lewandowski o cieszynce 🙈🙉🙊:



– Co oznaczała? Rodzinny sekret. Moja żona Ania miała urodziny, więc było to z dedykacją dla niej.



📺 Oglądaj pomeczowe wypowiedzi ⤵️ pic.twitter.com/ONqTKsaZFY — Meczyki.pl (@Meczykipl) September 8, 2023

