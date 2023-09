Kulesza zadowolony po meczu Polaków. “Drużyna pokazała charakter”

Polska pokonała Wyspy Owcze 2:0 w meczu eliminacji do EURO 2024. Występ biało-czerwonych nie zachwycił, choć prezes PZPN, Cezary Kulesza, okazał zadowolenie.

Reprezentacja Polski wygrała na PGE Narodowym 2:0 z Wyspami Owczymi

Dwie bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski

Występ Polaków skomentował prezes PZPN, Cezary Kulesza

Polska – Wyspy Owcze. Cezary Kulesza zadowolony po meczu

Reprezentacja Polski wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi w meczu czwartej kolejki eliminacji do EURO 2024. Polacy długo nie mogli przełamać szczelnej defensywy Farerów. Udało się to dopiero w 73. minucie, gdy rzut karny wykorzystał Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych po raz drugi trafił do siatki dziesięć minut później, ustalając wynik spotkania. Po meczu o komentarz pokusił się Cezary Kulesza, który wydaje się zadowolony z występu kadry Santosa.

– Trzy punkty są najważniejsze. Drużyna pokazała charakter mimo trudności w trakcie meczu. Brawa dla Roberta Lewandowskiego za dwa gole. Stawka meczu z Albanią będzie bardzo wysoka, dlatego jestem przekonany, że w Tiranie zagramy z pełnym poświęceniem i wrócimy do Polski z kolejną wygraną! – skomentował prezes PZPN.

