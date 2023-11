Tomasz Hajto mocno ocenił sytuację reprezentacji i komentarze chwalące piłkarzy za walkę. "My przestajemy ich oceniać za grę i błędy, tylko my cieszymy się, bo walczyli i biegali" - mówi na antenie "Polsatu Sport".

IMAGO / MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Reprezentacja Polski nie dała rady bezpośrednio awansować na Euro 2024

Wciąż pozostaje nadzieja poprzez baraże

Mocną opinie w kontekście kadry wystawił Tomasz Hajto

“Cieszymy się, bo walczyli i biegali, no ludzie”

Reprezentacja Polski nie dała rady awansować bezpośrednio na Euro 2024. Podopieczni najpierw Fernando Santosa, a ostatnio Michała Probierza zgromadzili na swoim koncie raptem 11 punktów w grupie absolutnie przeciętnej. Dużo do życzenia pozostawia także styl gry kadry i jej ofensywna kreacja sytuacji. Teraz mocny głos w kontekście kadry wygłosił Tomasz Hajto.

– Warto czasami posłuchać normalnego kibica, który idzie na stadion z ulicy. Jak on to widzi. Bo my zawsze widzimy błędy. Romek Kołtoń wyciągnie wszystkie statystyki, każdy z was ma inne spojrzenie, że powinien grać ten, tamten. Zwykły kibic idzie wydać swoje pieniądze po to, żeby zobaczyć piłkarzy, którzy wyjdą i przede wszystkim mega będą chcieli – mówi na antenie “Polsatu Sport”.

– My dzisiaj zaczynamy narrację od tego, że chciałem podziękować za zaangażowanie. No panowie. W piłce profesjonalnej, przyjeżdżając i zakładając koszulkę z orzełkiem, przy 60 tys. ludzi, przy naszym hymnie, my mamy podziękować za zaangażowanie. No ludzie, to jakaś abstrakcja. My przestajemy ich oceniać za grę i błędy, tylko my cieszymy się, bo walczyli i biegali – dodał.

Czytaj więcej: Były reprezentant Polski: najłatwiej schować się za Lewandowskiego