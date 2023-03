Fernando Santos po meczu z Czechami. „Nic nie poszło z naszą myślą”

PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Reprezentacja Polski po bardzo słabym meczu przegrała z Czechami w Pradze 1:3

Drużyna w debiucie Santosa przegrywała 0:2 już po dwóch minutach meczu

Polacy nie byli w stanie nawiązać równej rywalizacji z zespołem gospodarzy

Fernando Santos na pomeczowej konferencji ocenił występ „Biało-Czerwonych”

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór mierzyła się z kadrą Czech. Na stadionie w Pradze nasza kadra uległa Czechom 1:3 po słabym w wykonaniu drużyny Fernando Santosa meczu. Sam trener nie krył rozczarowania wynikiem i przebiegiem spotkania, kilkukrotnie zwracając uwagę na szybko stracone bramki i problem z kontynuacją planu, który zespół sobie założył przed spotkaniem.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować reprezentacji Czech, która zasłużyła na to zwycięstwo. Nic nie poszło zgodnie z naszą myślą, tak jak to sobie wyobrażaliśmy przed spotkaniem. Zawodnicy byli przygotowani, ale jeśli tracisz tak szybko dwie bramki, to ciężko kontynuować przedmeczowy plan. Oczywiście wiele rzeczy nie poszło po naszej myśli, biorę odpowiedzialność za moje decyzje i wybory – mówił na pomeczowej konferencji trener Santos.

To, co mnie zaskoczyło, to pierwsze minuty i jedna ze straconych bramek. Analizowaliśmy kilka podobnych akcji i wiedzieliśmy, że Czesi tak grają, a jednak zostaliśmy zaskoczeni taką akcją. Mieliśmy problem z posiadaniem piłki, nasz rywal nakładał wysoki pressing, często zagrywaliśmy do bramkarza – ocenił selekcjoner Polski.

Selekcjoner Fernando Santos zwrócił też dużą uwagę na potrzebę poprawy kwestii mentalnych zespołu, odnosząc się do błyskawicznie straconych bramek. Drużyna musi uwierzyć w siebie, musimy podnieść głowy, następny mecz z Albanią będzie dla nas bardzo ważny. Jeżeli tracimy dwie bramki musimy wrócić do gry, stanąć do walki. Nie możemy podchodzić do tego, tak jakby nic się nie stało – dodał Portugalczyk.

