Fantastyczny występ Lukaku. Samodzielnie rozstrzelał rywala Belgów

Romelu Lukaku w świetnym stylu zakończył eliminacje do Euro 2024. W starcie z Azerbejdżanem belgijski napastnik zdobył cztery bramki.

fot. Imago/Nico Vereecken Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Reprezentacja Belgii na zakończenie eliminacji ograła Azerbejdżan 5-0

Cztery gole w pierwszej połowie zdobył Romelu Lukaku

Napastnik uzbierał łącznie w trakcie tych eliminacji aż czternaście trafień

Lukaku show na koniec eliminacji

Reprezentacja Belgii już jakiś czas temu wywalczyła sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Listopadowe zgrupowanie służyć miało natomiast testowaniu nowych rozwiązań czy zawodników, którzy dotychczas nie dostawali zbyt wielu okazji do gry. W niedzielę Belgowie rozegrali ostatnie eliminacyjne spotkanie. Przed własną publicznością podjęli reprezentację Azerbejdżanu, która miała za sobą dość niezłe występy.

W wyjściowym składzie reprezentacji Belgii znalazł się Romelu Lukaku, który od początku sezonu pozostaje w bardzo dobrej dyspozycji. W niedzielę również zdołał to potwierdzić. Napastnik AS Romy dał swojej drużynie prowadzenie strzałem głową w 17. minucie. Nieco później sytuacja Azerów mocno się skomplikowała, gdyż jeden z graczy otrzymał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska. Belgowie kontynuowali boiskową dominację, a Lukaku był tego dnia nie do powstrzymania.

W 26. minucie napastnik dołożył drugie trafienie, a w 30. minucie skompletował hattricka. Jeszcze przed przerwą cieszył się z czwartego gola. Na drugą połowę już nie wyszedł, a Belgia finalnie wygrała z Azerbejdżanem 5-0.

Postawa Lukaku przez całe eliminacje do Euro budzi spory podziw. Doliczając bramki przeciwko Azerbejdżanowi, gracz AS Romy zgromadził łącznie 14 trafień i wszystko wskazuje na to, że zostanie królem strzelców całych rozgrywek.

Zobacz również: Florentino Perez zdeterminowany. Real podjął decyzję w sprawie trenera na przyszły sezon