PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w piątek spróbuje pokonać bramkarza reprezentacji Czech

Czesi obawiają się naszego kapitana

Jednocześnie występuje ekscytacja związana z tym pojedynkiem

Reprezentant Czech czeka na mecz z Polską. Wskazał powód

W najbliższy piątek Czechy spróbują pokonać Polskę w eliminacjach do Euro 2024. Nie będzie to łatwe. Między innymi ze względu na Roberta Lewandowskiego. Konfrontacji z naszym kapitanem wyczekuje reprezentant Czech.

– Jeśli chodzi o to spotkanie, to przede wszystkim nie mogę się doczekać konfrontacji z Robertem Lewandowskim. To niesamowity napastnik – przekonuje David Jurasek.

– Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak go zatrzymać. Zobaczymy w piątek, jak się to potoczy. Słyszałem tylko ostatnio, że był przez jakiś czas kontuzjowany. Może to jakoś pomoże – uważa czeski obrońca.

