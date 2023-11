IMAGO / Krzysztof Porębski / Newspix Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Reprezentacja Polski przygotowuje się do ostatniego meczu w eliminacjach Euro 2024

W piątkowym meczu Biało-czerwoni zagrają z Czechami

Szanse Polaków na bezpośredni awans na turniej są już niewielkie

Błaszczykowski skomentował sytuację wokół reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski fatalnie spisuje się w eliminacjach Euro 2024. Z teoretycznie łatwej grupy Biało-czerwoni najpewniej nie uzyskają bezpośredniego awansu, a o grę na turnieju finałowym powalczą w barażach.

– Trzymam kciuki za chłopaków. Awans w tym momencie to nie jest prosta sprawa. Umiejętności naszej drużynie na pewno nie brakuje. Musi nabrać doświadczenia. Gra w reprezentacji, a gra w klubie, to teoretycznie to samo – boiska, piłka, zasady są te same, ale odpowiedzialność i presją są zupełnie inne. Na pewno nie zamierzam się wpisywać w krytykę tego zespołu, czy mówić, że za moich czasów to było tak, a nie inaczej – przyznał Błaszczykowski w rozmowie z Polsatem Sport.

W piątek zespół Michała Probierza rozegra ostatni mecz w kwalifikacjach. Rywalem Biało-czerwonych będą Czesi, ale jeśli wcześniej Mołdawia pokona Albanię to ten pojedynek z perspektywy naszej kadry nie będzie miał żadnego znaczenia. Atmosfera wokół reprezentacji Polski jest napięta, a fanom daleko do optymizmu.

– Oczywiście, kibice po ostatnich meczach są rozczarowani i rozgoryczeni, ale to jest normalne w takiej sytuacji. Ja też po niepowodzeniach byłem rozczarowany, natomiast wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Cóż, przed naszą drużyną jest dużo pracy, aby nabrać pewności siebie i nie bać się popełniania błędów. Bez tego chłopaki nie będą w stanie wyjść na ten wyższy poziom, jaki prezentują niejednokrotnie w klubie. Pokazują tam, że mają spore umiejętności i potrafią grać w piłkę. Jeśli nabiorą pewności siebie, to przełożą to na reprezentację – uważa Błaszczykowski.

Początek meczu Polska – Czechy o godzinie 20:45. Ten pojedynek zostanie rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie.

