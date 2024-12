Angel Rodado znów jest rozchwytywany przez polskie kluby. Do grona zainteresowanych dołączył Raków Częstochowa. Wisła Kraków ma jednak bardzo konkretne żądania - informuje "Gazeta Krakowska".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła wyceniła gwiazdę na wielkie pieniądze

Angel Rodado to największa gwiazda Wisły Kraków i całej pierwszej ligi. W poprzednim sezonie spisywał się znakomicie, a trwająca kampania jest dla niego jeszcze lepsza. Na półmetku uzbierał już 20 bramek oraz 9 asyst w 29 występach. Zachwyca nie tylko w pierwszej lidze, bowiem świetnie radził sobie także w eliminacjach do europejskich pucharów, gdzie Biała Gwiazda mierzyła się z ekipami z wyższej półki.

Latem Rodado związał się z Wisłą nowym kontraktem, który jest ważny do 2027 roku. Nie odstrasza to potencjalnych zainteresowanych, którzy zamierzają zrobić wiele, aby ściągnąć Hiszpana do siebie. Z informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego wynika, że Lech Poznań podejmie kolejną próbę, gdyż już w przeszłości zabiegał o snajpera z pierwszej ligi. Prezes Jarosław Królewski skwitował te wieści słowami, że nie planuje osłabiać drużyny w trakcie sezonu.

Wiele będzie jednak zależało od wysokości oferty i nastawienia samego zawodnika. “Gazeta Krakowska” przekazała, że nie tylko Lech zgłasza się po Rodado, bowiem zrobił to już również Raków Częstochowa. Nie będzie łatwo przekonać Wisły Kraków do sprzedaży – wycena hiszpańskiego napastnika sięga nawet 12 milionów złotych. To żądania, których polskie kluby mogą nie zdołać spełnić.

Rodado do tej pory nie sygnalizował chęci odejścia. Podpisanie nowej umowy było z kolei znakiem, że wiąże z Wisłą Kraków swoją dalszą przyszłość.