Jest ostateczna decyzja w sprawie Dambrauskasa w Śląsku [NASZ NEWS]

Tak źle we Wrocławiu dawno nie było. Zespół nieuchronnie zmierza do pierwszej ligi. Ostatni mecz może być gwoździem do trumny

Na liście życzeń byli Gaul i Kaczmarek, ale żaden z nich nie chciał przyjąć oferty z “płonącego” klubu

Ostatnio Śląsk negocjował z byłym trenerem Omonii Nikozja. Goal.pl zna już efekty tych rozmów

Kierunek pierwsza liga?



Nie takiego zakończenia jesieni spodziewali się we Wrocławiu. Zaległy mecz z Radomiakiem miał być jedną z ostatnich okazji na zachowanie szans na pozostanie w lidze. I choć Śląsk objął prowadzenie, to jednak wypuścił je z rąk i znów przegrał.

Co więc będzie dalej? W ostatnich dniach klub negocjował z Litwinem Valdasem Dambrauskasem. O tym poinformował Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej. Z naszych informacji wynika, że w pewnym momencie wyglądało to obiecująco, ale to już nieaktualne. Z informacji Goal.pl wynika, że Litwin ostatecznie odmówił i nie przejmie Śląska. Wpływ na to miał również wynik ostatniego meczu.