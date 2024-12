Cracovia może obejść się smakiem. Zwrot akcji ws. Klicha

Associated Press / Alamy, Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Klich i piłkarze Cracovii

Klich nie dla Cracovii, ma podpisać kontrakt w MLS

Mateusz Klich za kilkanaście dni przestanie być zawodnikiem DC United. Umowa reprezentanta Polski z klubem z Waszyngtonu wygasa wraz z końcem grudnia. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że 34-latek wróci do Ekstraklasy. Zakontraktowaniem piłkarza zainteresowana jest Cracovia. Natomiast w sobotę po południu pojawiły się nowe informacje ws. powrotu Klicha do Krakowa.

Wiosna dla dwóch polskich klubów w pucharach

Z informacji, które przekazał Jerzy Chwałek z Super Expressu, wynika, że Mateusz Klich raczej nie wróci do Cracovii. Według dziennikarza pomocnik ma zostać w MLS, gdzie po wygaśnięciu kontraktu z DC United podpisze umowę z innym amerykańskim klubem.

🚨Wbrew wcześniejszym pogłoskom Mateusz Klich raczej nie wróci do @KSCracoviaSA . Wg moich informacji możliwe, że po wygaśnięciu kontraktu z D.C United (31.12.) podpisze umowę z innym klubem ligi MLS ⚽️ — Jerzy Chwałek (@Jerzy2014) December 14, 2024

Warto dodać, że Klich już kilka dni temu mógł zmienić barwy klubowe. San Diego FC, czyli nowy klub w MLS od przyszłego sezonu mógł go wybrać w Expansion Draft. DC United nie umieściło Polaka na liście chronionych piłkarzy. Ostatecznie klub z Kalifornii pominął doświadczonego pomocnika w drafcie.

Na ten moment nie wiadomo, gdzie Klich będzie kontynuował karierę. Natomiast ze względu na wygasający kontrakt dalsze losy Polaka powinniśmy poznać w najbliższej przyszłości. W poprzednim sezonie Klich rozegrał 34 mecze, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 6 asyst.

AKTUALIZACJA:

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany w mediach społecznościowych. Mateusz Klich w odpowiedzi do postu dziennikarza przekazał, że jego umowa z DC United wygasa nie wraz z końcem obecnego roku, a w grudniu 2025 roku.