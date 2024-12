Man City w meczu 16. kolejki Premier League mierzył się w roli gospodarza z Manchesterem United. Do przerwy więcej powodów do zadowolenia mieli podopieczni Josepa Guardioli.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City z prowadzeniem w hicie z Manchesterem United

Manchester City i Manchester United to ekipy, które w trakcie kampanii 2024/2025 mają zupełnie inne cele. Drużyna Josepa Guardioli co prawda ostatnio jest w kryzysie. Niemniej wciąż liczyć się w grze o mistrzowski tytuł. Czerwone Diabły na dzisiaj nie tylko nie liczą się natomiast w grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale mają nawet kilka oczek straty do pozycji gwarantującej grę w Lidze Konferencji.

W różnych nastrojach do niedzielnego starciach podchodziły ekipy z Manchesteru. Zespół z Etihad Stadium w środku tygodnia przegrał na Allianz Stadium z Juventusem (0:2) w lidze Mistrzów. Z kolei ekipa Rubena Amorima ostatnio pokonała Viktorię Pilzno (2:1). Man Utd tym samym wrócił na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porazkach.

Po pierwszej połowie derbowej potyczki więcej powodów do zadowolenia mieli z kolei gracze Man City. Było to następstwem trafienia Josko Gvardiola, który zmusił do kapitulacji Andre Onanę. 22-letni defensor reprezentacji Chorwacji może się zatem pochwalić czterema trafieniami w tej kampanii.

Manchester City z prowadzeniem w derbach z Manchesterem United

Ogólnie piłkarze Man City i Man Utd mierzyli się ze sobą po raz pierwszy od sierpnia 2024 roku. Wówczas górą byli gracze Obywateli, którzy w starciu o Tarczę Wspólnoty okazali się lepsi w konkursie rzutów karnych. Wcześniej natomiast w finale Pucharu Anglii górą byli gracze Czerwonych Diabłów (2:1).

