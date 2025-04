Wtopa Rakowa! Puszcza zdobywa bezcenny punkt w ostatnich sekundach meczu [WIDEO]

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Puszcza wywalczyła punkt w ostatnich sekundach

Puszcza Niepołomice w ostatnim meczu tej kolejki PKO Ekstraklasy podejmowała przed własną publicznością zespół Rakowa Częstochowa. Zdecydowanym faworytem tego meczu byli oczywiście goście, którzy właściwie od pierwszej minuty potwierdzili, że miejsce w tabeli nie jest dziełem przypadku.

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że podopieczni Marka Papszuna mieli w pierwszej połowie wydarzenia boiskowe pod kontrolą. Raczej było tak, że to goście owszem prowadzili grę, ale Puszcza potrafiła groźnie się odgryzać i spokojnie do przerwy mogło być 0:0 lub 1:1. Wówczas jednak do gry wkroczył Ivi Lopez, który doskonale wykorzystał błąd w ustawieniu defensorów niepołomiczan i zdobył gola.

WIDEO: Tomasz Tułacz chwalony za swoje słowa

Druga odsłona to już nieco mniej płynna, bardziej chaotyczna i przerywana gra, w której oba zespoły odnalazły się w podobny sposób, lecz to Raków czuł się na boisku lepiej, choć szczególnie w końcówce ograniczał się do kontrataków. To wszystko zapowiadało, że Medaliki wywiozą ze stadionu Puszczy trzy punkty tego wieczoru.

Ma patent na Puszcze! 💪 Ivi Lopez otwiera wynik spotkania! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/yd3v9E2iqU — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2025

Do zwrotu akcji doszło jednak w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry, kiedy to po rzucie rożnym gola dla gospodarzy zdobył German Barkovsky, zapewniając tym samym bezcenny punkt ekipie Tomasza Tułacza w walce o utrzymanie.

