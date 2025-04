Rodado nie zostawi Wisły. Piłkarz podjął ważną decyzję [NOWE INFORMACJE]

Dla Angela Rodado Wisła Kraków to coś więcej niż klub. Hiszpan udowodnił to właśnie po raz kolejny. Najlepszy snajper "Białej Gwiazdy" ma kontuzję barku, ale podjął ważną decyzję w tej sprawie.

Odpocznie, ale tylko trochę

Kontuzja barku jaką odniósł niedawno Angel Rodado spędza(ła) sen z powiek kibicom Wisły Kraków. Hiszpan, największa gwiazda “Białej Gwiazdy”, jest absolutnie kluczowym piłkarzem walczącego o powrót do Ekstraklasy klubu. Wspomniany uraz postawił jednak jego udział w dalszej części sezonu pod znakiem zapytania. Piłkarz przeszedł różne badania, które miały określić powagę urazu.

Od badań minęło kilka dni, aż tu nagle Rodado pojawił się na ławce rezerwowych w meczu z Wartą Poznań. Nie wszedł do gry, nie zagra też prawdopodobnie w najbliższym spotkaniu, bo uszkodzony bark potrzebuje jednak odpoczynku. Za dwa tygodnie ma być już jednak do dyspozycji trenera Mariusza Jopa. To świetna wiadomość dla szkoleniowca, drużyny i społeczności Wisły.

Latem przyjdzie czas na operację

Czy powyższe wieści oznaczają, że problem z barkiem został “zażegnany”? Otóż nie do końca. Z informacji goal.pl wynika, że w końcu trzeba będzie “zrobić z nim porządek”. Wszystko wskazuje na to, że operacja będzie niezbędna. Piłkarz nie chciał jednak zostawiać drużyny w potrzebie i ma się poddać zabiegowi w przerwie letniej.



W tym momencie Angel Rodado jest liderem strzelców 1. ligi z 18 bramkami na koncie, a Wisła znajduje się na miejscu gwarantującym baraże o Ekstraklasę. Ogólnie były gracz Ibizy rozegrał w barwach krakowskiego klubu 101 meczów, w których strzelił 61 goli i zaliczył 16 asyst. A w Betclic 1. lidze to 82 występy, 47 goli i 10 decydujących podań.