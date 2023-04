PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vukovic

Piast pokonał Widzew 3:2

W Łodzi niewiele brakowało jednak do tego, aby gliwiczanie stracili zwycięstwo

Lekcję z tego meczu zamierza wyciągnąć Aleksandar Vukovic

Piast dostał w Łodzi lekcję. Vukovic ma nad czym pracować

Piast Gliwice prawie roztrwonił trzy gole przewagi w meczu z Widzewem. Łodzianie ze stanu 0:3, doprowadzili do finalnego wyniku 2:3. Takiego obrotu zdarzeń nie przewidział Aleksandar Vukovic.

– Wydawało się, że ta przewaga będzie nie do odrobienia, ale piłka nożna pokazuje, że wszystko jest możliwe. To dla nas duża nauczka i tak do tego podejdziemy. Dobrze, że nie ponieśliśmy z tego żadnych konsekwencji – rzekł trener Piasta.

– To jest dla nas duża nauczka, ale poza tym wielkie gratulacje, że z drużyny, która była na dnie tabeli, staliśmy się drużyną, która ma obecnie serię pięciu zwycięstw – dodał opiekun gliwiczan, którzy są na szóstym miejscu w tabeli Ekstraklasy.

