Widzew pokonał Radomiaka! Jovicević wygrywa w debiucie [WIDEO]

Widzew Łódź pokonał Radomiaka Radom (3:2) w meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Igor Jovicević rozpoczął pracę w klubie od zwycięstwa. W efekcie kompletu punktów Czerwona Armia zanotowała awans w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Igor Jovicević poprowadził Widzew Łódź do zwycięstwa w debiucie

Widzew Łódź po przerwie na reprezentacje wrócił do gry z nowym trenerem na ławce. Od kilku dni za wyniki zespołu odpowiada Igor Jovicević. W debiucie chorwackiego szkoleniowca Czerwona Armia podejmowała przed własną publicznością Radomiak Radom. Fani gospodarzy mieli powody do zadowolenia, ponieważ ich ulubieńcy odnieśli zwycięstwo (3:2).

Pierwsza bramka padła dość szybko, ponieważ kibice zebrani na stadionie już w 7. minucie mogła oglądać piłkę w siatce. Na listę strzelców wpisał się Sebastian Bergier. Gol padł bezpośrednio po akcji, która została rozpoczęta wrzutem z autu. Futbolówkę w pole karne skierował Szymon Czyż, a po interwencji bramkarza, głową do siatki skierował ją napastnik Widzewa.

Sebastian Bergier jak rasowy napastnik stał we właściwym miejscu i trafił do siatki rywala! 🔥🔝 Znakomity początek Widzewa! 👏



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 17, 2025

Przed przerwą mogliśmy oglądać jeszcze dwie bramki. Najpierw w 38. minucie Widzew podwyższył wynik za sprawą Petera Therkildsena. Duńczyk również zdobył bramkę głową po wrzutce w pole karne Marcela Krajewskiego. Radomiak nie odpuścił, dążąc do zmniejszenia strat. Na chwilę przed przerwą na bramkę zdobył Romario Baro, który podobnie jak wcześniej skierował piłkę do siatki strzałem głową.

Są emocje w Łodzi! 🔥 Najpierw Widzew podwyższył prowadzenie za sprawą gola Petera Therkildsena, ale Romario Baro szybko zdobył bramkę kontaktową dla Radomiaka! 👏



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 17, 2025

W drugiej połowie również oglądaliśmy gole na stadionie w Łodzi. Trzecia bramka dla gospodarzy padła w 69. minucie, a strzelcem był Lindon Selahi. Albańczyk wykorzystał błąd obrońców i gdy piłka wpadła mu pod nogi, oddał piękny strzał prosto do siatki.

LINDON SELAHI! 🤩🎯 Przepiękny strzał zawodnika Widzewa Łódź! 🥐



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 17, 2025

Jeszcze w samej końcówce goście zmniejszyli rozmiar porażki. Na listę strzelców wpisał się Maurides, wykorzystując podanie Jana Grzesika. Mimo to Widzew mógł świętować komplet punktów i pierwsze zwycięstwo pod wodzą Igora Jovicevicia. W efekcie zanotowali awans w Ekstraklasie, wyprzedzając Radomiak o jeden punkt. Aktualnie są na 7. miejscu.

Widzew Łódź 3:2 Radomiak Radom (7′ Bergier, 38′ Therkildsen, 69′ Selahi – 44′ Baro, 90′ Maurides)