Widzew Łódź stracił obrońcę do końca sezonu. Piłkarz doznał złamania

PressFocus Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Widzew traci zawodnika na finiszu sezonu

Widzew Łódź zajmuje 12. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Po marcowej zmianie trenera, gdy Żeljko Sopić zastąpił Daniela Myśliwca, zespół odzyskał równowagę i prezentował się coraz solidniej. Obecnie jednak łodzianie notują serię trzech meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz wygrali 4 kwietnia z Lechią Gdańsk (2:0), która znajduje się w strefie spadkowej.

Już w sobotę, 10 maja, podopieczni Sopicia zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Choć drużyna intensywnie przygotowuje się do spotkania, sztab szkoleniowy musi brać pod uwagę problemy zdrowotne kilku zawodników. Najpoważniej wygląda sytuacja Polydefkisa Volanakisa. Grecki obrońca doznał złamania kości promieniowej, co oznacza, że czeka go przymusowa przerwa od treningów i dłuższa rehabilitacja.

Volanakis dołączył do Widzewa w styczniu tego roku z MFK Zemplin Michalovce. W rundzie wiosennej rozegrał osiem meczów, spędzając 570 minut na boisku. Są jednak także pozytywne informacje. Do treningów wraca Peter Therkildsen, który przed ostatnim meczem z Górnikiem Zabrze naciągnął mięsień łydki.

Na podobnym etapie jest również Bartłomiej Pawłowski. Pomocnik, który w ostatnich tygodniach zmagał się z urazem, ma być stopniowo włączany do pracy z zespołem w trakcie przygotowań do spotkania z Zagłębiem. Jego występ w sobotę wciąż stoi pod znakiem zapytania.