Rafał Boguski odchodzi z Puszczy Niepołomice. Jego wygasający kontrakt nie został przedłużony. Oznacza to, że 39-latek nie pomoże beniaminkowi w kolejnym sezonie Ekstraklasy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Boguski

Rafał Boguski odchodzi z Puszczy Niepołomice

Wygasający kontrakt 39-latka nie został przedłużony

Były reprezentant Polski nie ogłasza końca kariery

“Boguś” będzie grał dalej?

Puszcza Niepołomice sprawiła w sezonie 2022/2023 gigantyczną sensację i po wygranych barażach wywalczyła historyczny awans do Ekstraklasy. Na przestrzeni całych pierwszoligowych rozgrywek okazała się zatem lepsza od między innymi Wisły Kraków, Termaliki, Arki Gdynia czy Podbeskidzia.

Teraz ekipa Tomasza Tułacza musi przygotowywać się do zmagań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. We wtorek potwierdziło się to, o czym spekulowano od pewnego czasu. Rafał Boguski opuszcza szeregi klubu z Niepołomic. Jego wygasający kontrakt nie został przedłużony. 39-latek nie ogłasza natomiast końca piłkarskiej kariery.

Rafał Boguski opuszcza szeregi Puszczy Niepołomice.



ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ 👉 https://t.co/rr7QhZubaO pic.twitter.com/deaxmlAPpl — MKS Puszcza Niepołomice (@PuszczaMKS) June 20, 2023

Niemal całą swoją przygodę z piłką Boguski spędził w Wiśle Kraków. W 2021 roku trafił do Puszczy Niepołomice, z którą dwa lata później przyszło mu świętować wielki sukces. W sezonie 2022/2023 rozegrał 17 spotkań i strzelił jedną bramkę.

