IMAGO / Patryk Pindral / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Piast Gliwice w przedostatniej kolejce Ekstraklasy zremisował 1:1 z Wartą Poznań

Po tym spotkaniu w konferencji prasowej udział wziął trener Piastunek – Aleksandar Vuković

43-latek pochwalił swój zespół, który w ostatnich tygodniach imponuje dyspozycją

“Jesteśmy zadowoleni z faktu, że to nasz dwunasty mecz bez porażki”

Piast Gliwice zremisował 1:1 z Wartą Poznań w wyjazdowym meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Aleksandar Vuković po ostatnim gwizdku nie szczędził pochwał dla swoich podopiecznych, którzy na przestrzeni sezonu wydostali się ze strefy spadkowej i obecnie plasują się na piątej pozycji w ligowej tabeli.

– Dziękuję, bo jest za co gratulować, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Byliśmy w strefie spadkowej i teraz kolejkę przed końcem zapewniliśmy sobie piąte miejsce. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Drużyna może być dumna z tego, czego dokonała. To trochę determinowało sposób naszego grania. Gramy po to, aby wygrywać, ale wiedzieliśmy, że ten punkt też jest dla nas cenny i tak też go traktujemy – powiedział Aleksandar Vuković cytowany przez oficjalną stronę internetową Piasta Gliwice.

– Wyrównane spotkanie, w którym było kilka faz. Raz przeważała Warta, a raz my. Straciliśmy bramkę po, jeśli prawidłowym, to na pewno nieszczęśliwym rzucie karnym. Takie rzeczy też się zdarzają. Warta była bardzo zdeterminowana po trzech ostatnich porażkach i w końcu mogła zagrać w najmocniejszym składzie. Wiemy, jak niewygodna to jest drużyna, więc jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że to nasz dwunasty mecz bez porażki, co jest klubowym rekordem. Gratulacje dla drużyny – dodał.