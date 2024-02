IMAGO / Radosław Jozwiak / Newspix Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową

W niedzielę łodzianie przegrali kolejny mecz

Myśliwiec skomentował pojedynek z Jagiellonią

Myśliwiec skomentował porażkę z Jagiellonią

Widzew Łódź i Jagiellonia Białystok zapewnili fanom doskonałe widowisko, które zakończyło się zwycięstwem gości 3:1. Łodzianie zaprezentowali się z dobrej strony, ale ostatecznie musieli pogodzić się z porażką.

– To był znakomity mecz pod względem poziomu i kultury gry. Żałuję, że to nie była uczta dla naszych fanów, która lepiej smakuje. Doceniam moich piłkarzy za wysiłek i za to, ile energii włożyli w pressing, przez co potrafili odbierać piłkę tak dobrze zorganizowanej Jagiellonii – mówił tuż po meczu Myśliwiec.

– Od Jagiellonii byliśmy słabsi pod względem umiejętności przerzucenia piłki w pole karne i zrobienia z tego pożytku. Takim sposobem zdobyliśmy pierwszego gola, a później już nam tego brakowało. Powinniśmy zmienić to natychmiast i musimy także włożyć więcej energii w zdobywanie bramek i wygrywanie meczów – dodał.

Po niedzielnej porażce Widzew Łódź ma tylko dwa punkty przewagi nad będącą w strefie spadkowej Koroną. Zespół z Kielc ma obecnie dwa mecze rozegrane mniej.

Zobacz również: Jagiellonia nie zatrzymuje się. “Wytrzymaliśmy wysoką intensywność meczu”