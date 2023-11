IMAGO / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jan Woś

Sytuacja Ruchu Chorzów w ligowej tabeli jest bardzo słaba

Beniaminek od początku sezonu plasuje się w strefie spadkowej

Zmiany w składzie zapowiada trener Jan Woś

Mecz za “sześć punktów”

Ruch Chorzów obecnie znajduje się w bardzo słabym położeniu w ligowej tabeli. Beniaminek Ekstraklasy – zgodnie z przewidywaniami przed sezonem – plasuje się w strefie spadkowej i widmo degradacji coraz mocniej się przybliża. Obecnie chorzowianie mają raptem dziewięć punktów i tracą do bezpiecznej pozycji sześć punktów. Bardzo ważna dla układu tabeli będzie rywalizacja z Koroną Kielce, o której mówi teraz trener Jan Woś.

– To z pewnością bardzo ważny mecz dla układu tabeli. Przed nami cztery kolejki, które tak naprawdę mogą pokazać, czy jesteśmy w stanie doszlusować do ekip mających tych punktów naście. My mamy ich dziewięć. To bardzo ważne spotkanie – mówił szkoleniowiec na konferencji prasowej.

– Z pewnością skład na najbliższy mecz będzie się znacznie różnił od tego, którym zaczęliśmy spotkanie w Łodzi. Nie ma wyjścia – zapowiedział Jan Woś.

