fot. Imago / Radosław Jóźwiak / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Widzew Łódź miał twardy orzech do zgryzienia w niedzielny wieczór z Puszczą Niepołomice

Na temat spotkania kilka zdań komentarza wyraził opiekun Żubrów

Niepołomiczanie przegrali ostatecznie po golu, który padł w doliczonym czasie gry

Trener Puszczy o starciu z Widzewem

Puszcza Niepołomice bez kompleksów zaprezentowała się w meczu pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy przeciwko Widzewowi Łódź. Ostatecznie drużyna opuszczała plac gry na tarczy. Niemniej piłkarze Tomasza Tułacza robili, co w ich mocy, aby wywieźć korzystny wynik z Serca Łodzi.

– Dobrze weszliśmy w mecz, były nawet momenty, gdy mogliśmy wycisnąć więcej z pewnych sytuacji w polu karnym. Początek był dokładnie taki, jak chcieliśmy. Później jednak niepotrzebnie oddaliśmy inicjatywę i nie potrafiliśmy funkcjonować tak, jak potrafimy to robić. Za to zapłaciliśmy stratą bramki – przekonywał opiekun Puszczy Niepołomice cytowany przez Widzew.com.

– Naszym najsłabszym momentem było wejście w drugą połowę. Później zapanował chaos, który nie pozwolił nam na realizację założeń. Widzew był wtedy zespołem lepszym. Przy stracie trzeciego gola mogliśmy zachować się dużo lepiej i tutaj mam duży niedosyt, bo na tym poziomie takie błędy będą bezlitośnie wykorzystywane przez rywali. To, co uchodziło nam na sucho w I Lidze, teraz już nie ujdzie – zaznaczył Tułacz.

– Przed nami kolejne spotkania i wierzę w to, że będziemy w stanie przeciwstawić się każdemu rywalowi w tej lidze. Bierzemy ten wynik, wracamy do siebie i przygotowujemy się do kolejnego starcia – zakończył trener.

Puszcza w kolejny spotkaniu ligowym zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Mecz odbędzie się 29 lipca (sobota).

