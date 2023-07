fot. Imago / Radosław Jóźwiak / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Po wielu miesiącach bez wygranej w roli gospodarza Widzewa Łódź przełamał się w starciu z Puszczą Niepołomice

Na temat konfrontacji z beniaminkiem głos zabrał trener Janusz Niedźwiedź

Opiekun łodzian między innymi wyliczył, co miało wpływ na wiktorię jego zespołu

Trener Widzewa po spotkaniu z Puszczą

Widzew Łódź odniósł cenne zwycięstwo w starciu z Puszczą Niepołomice, zdobywając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Tym samym łodzianie wygrali pierwsze spotkanie ligowe od lutego tego roku w roli gospodarza.

– Gratuluję mojemu zespołowi, który zapracował na to zwycięstwo. Zarówno piłkarze z podstawowego składu, jak i zmiennicy. Pierwsza połowa pokazała, jak groźnym przeciwnikiem jest Puszcza. Wielu skazywało ją na straty, a my od początku mówiliśmy, że to niebezpieczna drużyna, grająca w nieprzewidywalny sposób – powiedział trener Janusz Niedźwiedź cytowany przez Widzew.com.

– Oprócz jakości piłkarskiej, potrzebne nam było dziś dobre nastawienie, walka wręcz, koncentracja do końca. Cieszymy się z tego zwycięstwa, nadal jesteśmy na etapie doskonalenia i pracy, więc taka wygrana doda nam pozytywnej energii – uzupełnił szkoleniowiec Widzewa.

Ekipa z Łodzi kolejne spotkanie rozegra 30 lipca. Rywalem Widzewa będzie Pogoń Szczecin.

