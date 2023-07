fot. Imago / Michał Chwiduk / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Bezbramkowym remisem zakończył się drugi w tym sezonie mecz Piasta Gliwice w PKO Ekstraklasie

Po spotkaniu trener Aleksandar Vuković wypowiedział się na temat transferu Ariela Mosóra

Serb przekonywał, że transfer nie jest jeszcze przesądzony

Transfer Mosóra nie taki pewny, jak może się wydawać

Piast Gliwice ma ambitne plany związane z kampania 2023/2024 związane z zakończeniem rozgrywek ligowych w czołówce tabeli. Na razie jednak na koncie gliwiczan jest tylko oczko. Trener drużyny z Okrzei nie ukrywał, że zawody były dla jego zespołu trudne.

– Bardzo trudne spotkanie. Można powiedzieć, że rozgrywane w trudnych warunkach, ponieważ pogoda była niesprzyjająca. Nasz rywal był niewygodny i nie forsował ataków, tylko bronił całym zespołem oraz czekał na poszczególne momenty, aby zagrozić kontratakiem lub stałym fragmentem gry – mówił trener Aleksandar Vuković cytowany przez Piast-gliwice.eu.

– Udało nam się wybronić stały fragment, a w jednej, tej ostatniej sytuacji mieliśmy szczęście. Paradoksalnie mogło skończyć się naszą porażką. Biorąc pod uwagę przebieg tego meczu, to byłoby to mało sprawiedliwe. Jako drużyna zrobiliśmy zdecydowanie więcej, aby ten mecz wygrać. Skoro nie udało się wygrać, to szanujemy ten remis i pracujemy dalej nad swoją grą oraz przygotowaniem do następnego meczu – dodał opiekun Niebiesko-czerwonych.

W przyszłym tygodniu Piast zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Niepewny gry w tym starciu jest Jakub Czerwiński. – Został przewieziony do szpitala, gdzie zostaną przeprowadzone badania. To uraz od zderzenia, więc trzeba być ostrożnym i nie można tej sytuacji lekceważyć – przekazał trener.

Vukovic wypowiedział się także na temat Ariela Mosóra, przekonując, że transfer z udziałem utalentowanego defensora do Molde nie jest jeszcze przesądzony. – Odejście Ariela Mosóra nie jest pewne. Dla mnie jako trenera jest to najgorsza możliwa sytuacja, bo tak naprawdę nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, czy będzie z nami w przyszłych kolejkach i dniach, więc liczę na to, że ta sprawa się rozstrzygnie. W tej chwili, gdy to zamieszanie trwa, wolałem, żeby Ariel mógł spokojnie do tego podejść. On wykazywał duże chęci do gry, natomiast to moja decyzja, aby w tej sytuacji odpoczął. Później zobaczymy, bo wcale nie jest przesądzone, że odejdzie i nie zagra w następnym meczu – przekazał Vuković.

