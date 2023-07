Najlepszy młodzieżowiec Ekstraklasy blisko wyjazdu. Powalczy o Ligę Mistrzów

IMAGO / Mikolaj Barbanell / Zuma WIRE Na zdjęciu: Ariel Mosór

Ariel Mosór został wybrany najlepszym młodzieżowcem Ekstraklasy w sezonie 2022/2023

Nic dziwnego, że zawodnik zwrócił na siebie uwagę uznanych klubów

Wkrótce ma się przenieść do norweskiego Molde, które walczy o grę w Lidze Mistrzów

Ariel Mosór rozmawia z Molde

Ariel Mosór nie znalazł się w kadrze Piasta Gliwice na mecz ze Stalą Mielec. Jak ustalił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, zawodnik rozpoczął negocjacje ws. transferu. Piłkarz wkrótce ma zasilić norweskie Molde, które gra w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

– Ariel Mosór nie zagra podczas meczu Stali Mielec z Piastem Gliwice. Rozmowy w sprawie transferu 20-latka do innego klubu są bardzo zaawansowane i z tego powodu Ariel nie wystąpi podczas dzisiejszego meczu – powiedział Karol Młot, rzecznik Piasta, dla Meczyki.pl.

Temat transferu Mosór od dawna przewijał się w mediach, ale do tej pory nie było większych konkretów. Teraz wiele wskazuje na to, że transakcja dojdzie do skutku. Najlepszy młodzieżowiec Ekstraklasy w sezonie 2022/2023 jest uznawany za duży talent. W poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań w lidze, stając się ważną postacią pierwszego składu Piasta Gliwice. Obecnie 20-latek jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 2 miliony euro.

