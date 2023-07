Stal – Piast: piłkarskie szachy w Mielcu [WIDEO]

Stal Mielec w pierwszym niedzielnym spotkaniu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy zremisowała z Piasta Gliwice (0:0). Pierwsza część gry tak naprawdę jest do zapomnienia. Nieco więcej działo się w drugiej odsłonie, na co wpływ w dużym stopniu miało cofnięcie się do głębokiej defensywy gospodarzy.