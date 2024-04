fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Kolejne wyróżnienie dla Piątka

Kariera Krzysztofa Piątka po przenosinach do Turcji wreszcie zaczyna wracać na właściwe tory. Minionego lata w ramach transferu definitywnego trafił do Basaksehir. Jego początki nie były udane – Polak miał problem ze złapaniem formy strzeleckiej, choć od pierwszych kolejek grał w wyjściowej jedenastce. Odmiana nastąpiła w listopadzie, kiedy to rozpoczął seryjne zdobywanie bramek.

Forma Piątka została dostrzeżona również w kraju. Michał Probierz powołał go do reprezentacji Polski na marcowe baraże. Wiele wskazuje na to, że znajdzie się także wśród zawodników, którzy pojadą na Euro 2024.

Piątek nie ma już zbyt dużych szans na zdobycie korony króla strzelców, bowiem prowadzący w rankingu Edin Dzeko uzbierał siedem bramek więcej. Były napastnik Milanu trafił do siatki już natomiast 13 razy.

Wczoraj Piątek pochwalił się, że po raz czwarty z rzędu został wyróżniony mianem najlepszego piłkarza miesiąca w Basaksehir. Do mediów społecznościowych wrzucił zdjęcie, na którym pozuje z nagrodą, który przypadła mu za dobrą grę w lutym. Wcześniej Piątek triumfował również w styczniu, grudniu oraz listopadzie.

W marcu podobnej nagrody Polak raczej nie dostanie, gdyż nie trafił do siatki w żadnym z trzech rozegranych meczów.

