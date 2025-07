PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Termaliki Nieciecza

Rafał Wisłocki dla Goal.pl: Postawiliśmy przed sobą ambitny plan

Termalica Bruk-Bet Nieciecza wróciła do rozgrywek PKO Ekstraklasy. Pierwszy mecz beniaminka był wybitny. Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza rozbiła bowiem na wyjeździe Jagiellonię Białystok rezultatem 4:0. Ten wynik był z pewnością sensacją, ponieważ mało kto przed pierwszym gwizdkiem stawiał, że Słonie wywiozą z Podlasia komplet punktów. I to w takim stylu.

We wtorek na naszym kanale Goal.pl odbył się program Nasz News, w którym gościliśmy Rafała Wisłockiego. Wiceprezes Termaliki Niecieczy zdradził, jaki cel ma drużyna na trwający sezon. Okazuje się, że beniaminek nie myśli o walce o utrzymanie. Ich zadaniem jest zakończenie rozgrywek w okolicach 10. pozycji.

– Postawiliśmy przed sobą ambitny plan. I zakłada on osiągnięcie miejsca w okolicach 10-11. Taki jest nasz plan, że chcielibyśmy wyprzedzić około siedmiu ekip. Wiadomo, że to nie będzie łatwe. Natomiast to jest plan etapowy. Widziałem na Twitterze (obecnie X przyp. red.) dotyczące obiektu. To się troszeczkę wiąże. Chcielibyśmy rozbudować swój stadion, ale dopiero, gdy osiągniemy pewną stabilizację w Ekstraklasie – powiedział Rafał Wisłocki.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza najbliższe spotkanie ligowe rozegra już w piątek. Podopieczni Marcina Brosza wówczas zmierzą się na wyjeździe z Cracovią.