Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Ali Gholizadeh z powodu kontuzji wypada z gry prawdopodobnie do końca sezonu

Irańczyk ma problemy z kolanem

Mariusz Rumak na konferencji prasowej nie zdradził nazwiska kontuzjowanego piłkarza

Ali Gholizadeh prawdopodobnie nie zagra do końca sezonu

Lech Poznań w niedziele zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w 27. kolejce PKO Ekstraklasy. Kolejorz przystąpi do tego meczu bez jednego z piłkarzy. Mariusz Rumak podczas konferencji prasowej zdradził, że ze względu na uraz nie może skorzystać z zawodnika. Aczkolwiek szkoleniowiec poznańskiej ekipy nie zdradził, o kogo chodzi.

Na portalu X rozpoczęły się dywagacje na ten temat. Tajemnica została rozwiązana przez dwóch dziennikarzy. Bartosz Kijewski z Głosu Wielkopolski poinformował nieoficjalnie, że chodzi o Aliego Gholizadeha. Natomiast Radosław Laudański dodał, że potwierdzenie zobaczymy przy składzie Lecha na niedzielny mecz. Co więcej, uraz skrzydłowego ma wykluczyć go z gry do końca sezonu.

Ali Gholizadeh kontuzjowany. Oficjalne potwierdzenie zobaczymy przy składzie w niedzielę. Wiele wskazuje na to, że jest to koniec sezonu dla Irańczyka. https://t.co/WpAVy0TP4h — Radosław Laudański (@radek_laudanski) April 5, 2024

Reprezentant Iranu w tym sezonie wystąpił w koszulce Lecha w 12 meczach. 24-latek do tej pory nie strzelił żadnej bramki. Kolejorz sprowadził zawodnika latem ubiegłego roku za 1,8 miliona euro. Kontrakt skrzydłowego z klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku.