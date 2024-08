Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Szymon Grabowski - trener Lechii Gdańsk

Szymon Grabowski: Do tego powinniśmy mocniej dążyć

W niedzielę po południu byliśmy świadkami spotkania między Lechią Gdańsk a Zagłębiem Lubin. Mecz w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy zakończył się wynikiem 1:1. Prowadzenie gospodarzom w 48. minucie zapewnił Tomas Bobcek, na którego trafienie w 76. minucie odpowiedział napastnik gości – Vaclav Sejk.

Trener Biało-Zielonych, Szymon Grabowski, wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej, na której ocenił dzisiejsze zawody. 43-letni szkoleniowiec przyznał, że jego drużyna robi postępy, choć równocześnie czuje po niedzielnym pojedynku spory niedosyt, ponieważ była dzisiaj szansa na zgarnięcie pełnej puli.

– Przygotowując się do dzisiejszego meczu, chcieliśmy skupić się tylko i wyłącznie na sobie, na naszych deficytach, ale także na tym, co funkcjonowało dobrze. Patrząc z perspektywy spotkania, to zadanie domowe zostało odrobione połowicznie. Wyglądaliśmy dzisiaj lepiej jako zespół i do tego powinniśmy dążyć mocniej w kolejnych meczach – powiedział na konferencji prasowej Szymon Grabowski, cytowany przez oficjalną stronę internetową Zagłębia Lubin.

– Końcówka starcia pokazała jednak, że mamy jeszcze duże rezerwy. Co do obrazu gry, to czujemy dzisiaj spory niedosyt, bo nie zdobyliśmy bramek w dogodnych sytuacjach, jak choćby ta Tomasza Wójtowicza. Tak jak powiedziałem, w ofensywie zanotowaliśmy wyraźny progres, ale wciąż mamy spore problemy w defensywie, zwłaszcza z obroną naszego pola karnego. Mam nadzieję, że dalej będziemy podążali tą drogą i wspólnie dążyli do jednego celu – dodał.

Beniaminek PKO BP Ekstraklasy w obecnym sezonie nie zanotował jeszcze żadnej wygranej, a na swoim koncie ma dwa punkty. Lechia Gdańsk z takim dorobkiem zajmuje 16. miejsce w ligowej tabeli.