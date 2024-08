SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Lechia – Zagłębie. Fornalik: Mecz zmieniał się jak w kalejdoskopie

Lechia Gdańsk w niedzielne popołudnie podjęła na własnym stadionie Zagłębie Lubin. W pierwszej połowie tego pojedynku nie obejrzeliśmy żadnej bramki, ale zaraz po zmianie stron, w 48. minucie, prowadzenie gospodarzom zapewnił Tomas Bobcek.

Goście starali się doprowadzić do wyrównania, co udało im się w 76. minucie za sprawą trafienia Vaclava Sejka. Starcie zakończyło się wynikiem 1:1 i podziałem punktów.

Szkoleniowiec Miedziowych – Waldemar Fornalik – wziął udział w konferencji prasowej, podczas której pochwalił zawodników rezerwowych. 61-letni trener przyznał również, że wynik dzisiejszej potyczki odzwierciedla to, co działo się na murawie.

– Uważam, że kibice zobaczyli dzisiaj ciekawy mecz, w którym było dużo sytuacji podbramkowych i goli mogłoby być zdecydowanie więcej. Możemy być zadowoleni z tego, że udało nam się odwrócić losy spotkania, doprowadzając do wyrównania po ładnej akcji. Ten mecz zmieniał się jak w kalejdoskopie – powiedział Waldemar Fornalik, cytowany przez oficjalną stronę internetową Zagłębia Lubin.

– Po naszych dobrych fazach gry, do głosu doszła Lechia, ale końcówka znów była dla nas. Myślę, że gdybyśmy jako pierwsi strzelili gola, byłoby nam łatwiej o wywiezienie kompletu punktów. Pochwaliłem dzisiaj zawodników rezerwowych, którzy pojawili się na murawie i pomogli drużynie w bardzo trudnym momencie. Podsumowując, uważam, że końcowy wynik odzwierciedla to, co działo się na boisku – dodał.

Miedziowi po czterech kolejkach nowego sezonu mają na swoim koncie pięć punktów, co pozwala im zajmować miejsce w środku tabeli.