Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

W poniedziałek o godzinie 16:00 gościem naszego programu GOAL Extra Live był trener Zagłębia Lubin – Piotr Stokowiec. Szkoleniowiec Miedziowych w rozmowie z Leszkiem Milewskim i Julkiem Sipiką opowiedział o tym, czego możemy spodziewać się po jego drużynie w przyszłym sezonie, a także uchylił rąbka tajemnicy odnośnie najbliższych transferów drużyny z Lubina.

Piotr Stokowiec był gościem naszego programu GOAL LIVE

Trener Zagłębia Lubin wypowiedział się na m.in. temat krytyki ze strony byłych podopiecznych

Szkoleniowiec zapowiedział także, kto będzie najnowszym wzmocnieniem Zagłębia

Ambitne plany Zagłębia Lubin na przyszły sezon

Kampania 2021/22 nie była w wykonaniu piłkarzy Zagłębia Lubin zbyt udana. Miedziowi niemal do ostatniej kolejki walczyli o utrzymanie, które finalnie udało się osiągnąć. Aspiracje sztabu, piłkarzy i przede wszystkim kibiców były jednak znacznie większe. Klub z Lubina poprzedni sezon zakończył na 13 miejscu, ale jak zapowiedział w rozmowie z Leszkiem Milewskim i Julkiem Sipiką Piotr Stokowiec, “klubu nie zadowala rola ligowego średniaka”.

– Chcemy odbudować powoli markę Zagłębia Lubin. Naszym celem jest powrót do czołówki Ekstraklasy. To proces, który będzie na pewno trwał. Ja jestem wierny projektowi, którego się podjąłem – stwierdził Stokowiec.

Szkoleniowiec Zagłębia Lubin został również zapytany o krytykę ze strony piłkarzy, z którymi współpracował w Lechii Gdańsk. Współpracę ze Stokowcem krytykował m.in. Conrado. Zdaniem Brazylijczyka, “trener miał staroświeckie podejście do piłki nożnej”.

– Na mój temat krąży wiele opinii i przebijają się w mediach te najgłośniej krzyczące. Jestem w stanie wymienić 100 piłkarzy, którzy chwalili sobie współpracę ze mną. Zawsze znajdzie się ktoś, komu coś nie pasuje. Uważam, że To nie trener powinien podobać się piłkarzom, tylko piłkarze trenerowi” – dodał trener Zagłębia Lubin.

Piotr Stokowiec w trakcie rozmowy zapewnił, że chciałby w przyszłym sezonie zdecydowanie lepiej zaznaczyć obecność Zagłębia w PKO BP Ekstraklasie. Uchylił on również rąbka tajemnicy odnośnie najbliższego transferu Miedziowych.

– Kibice znają mnie i jeśli mają zaufanie do mnie to wiedzą, że na pewno ostro wzięliśmy się do pracy Nie zadowala mnie rola średniaka i wiem ze to może potrwać, natomiast nie chce być nijaki. Chcemy być zdecydowanie lepsi i odegrać jaką rolę w tych rozgrywkach – skomentował.

– Jesteśmy o krok od podpisania Damjana Bohara. Mogę to zdradzić i mam nadzieję, że dyrektor nie będzie miał mi tego za złe – zapowiedział Stokowiec.

Całość rozmowy z Piotrem Stokowcem znajdziecie na naszym kanale Goal.pl w serwisie Youtube.