fot. PressFocus Na zdjęciu: Koki Hinokio

Stal Mielec ogłosiła, że oficjalnie nowym zawodnikiem klubu został Koki Hinokio. Japończyk został trzecim nowym graczem w ekipie Adama Majewskiego w trakcie zimowej sesji transferowej.

Stal Mielec ogłosiła trzecie wzmocnienie tej zimy

Szeregi Biało-niebieskich zasilił Koki Hinokio

Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione

Koki Hinokio został nowym zawodnikiem Stali Mielec

Koki Hinokio wrócił oficjalnie do Stali Mielec. 21-latek, który bronił barw Biało-niebieskich od sierpnia do lutego 2022 roku, związał się z klubem na zasadzie transferu definitywnego. Japończyk może grać jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy.

“Informujemy, że kontrakt z FKS Stal Mielec S.A. podpisał znany już mieleckim kibicom Koki Hinokio. Ofensywny pomocnik z kraju kwitnącej wiśni był już zawodnikiem PGE FKS Stali Mielec w ubiegłym sezonie, kiedy to na zasadzie wypożyczenia dołączył do nas z Zagłębia Lubin. Niestety jego wypożyczenie w związku z kontuzją Filipa Sarzyńskiego zostało skrócone. Dziś możemy ogłosić, że Koki podpisał z nami kontrakt i jest to transfer definitywny – czytamy w komunikacie opublikowanym przez biuro prasowe klubu z Mielca.

Wrócił ‼️🤍💙



Kōki Hinokio zawodnikiem PGE FKS Stal Mielec😍



🔽🔽🔽https://t.co/N9SCS0FzXN pic.twitter.com/gYkviRCgHK — PGE FKS Stal Mielec (@FksStalMielec) February 7, 2023

Hinokio w tej kampanii wystąpił łącznie w 16 meczach, z czego w ośmiu w PKO Ekstraklasie. Japończyk ma też na swoim koncie dwa występy w Fortuna 1 Lidze, czy sześć meczów w eWinner 2 Lidze.

Stal obecnie zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli. Podopieczni Adama Majewskiego mają na swoim koncie 28 punktów. To efekt ośmiu zwycięstw i czterech remisów.

Mielczanie w najbliższy piątek rozegrają kolejne spotkanie ligowe, mierząc się u siebie z Rakowem Częstochowa. Mecz zacznie się o godzinie 18:00.

Czytaj więcej: Zagłębie Lubin wzmacnia obronę. Transfer wewnątrz Ekstraklasy stał się faktem