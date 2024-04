Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław wygrał 2:1 z Wartą Poznań w sobotnim spotkaniu

Wojskowi tracą punkt do Jagiellonii Białystok, która jest liderem tabeli

Jacek Magiera na konferencji prasowej ocenił wczorajszy mecz

Jacek Magiera: Gonimy Jagiellonię i chcemy to kontynuować

Śląsk Wrocław w sobotę wieczorem na Tarczyński Arenie podejmował Wartę Poznań w meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla gospodarzy, a goście od 49. minuty grali w dziesiątkę. Jacek Magiera na konferencji prasowej ocenił występ swoich podopiecznych.

– Gratulacje dla drużyny. Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy. Wiedzieliśmy, że przyjedzie drużyna zdeterminowana. Nie tylko Śląsk, ale każdy zespół ma z nimi problemy. Grają intensywnie. Mecze z nimi są oparte na pojedynkach. Zmiana systemu i planu zdały egzamin w pierwszej połowie. Rywale mieli spore problemy by zagrać tak, jak ostatnio. Trener Szulczek przy kontuzji bramkarza zebrał drużynę i przedstawił alternatywny plan. W przerwie mówiliśmy o energii, wygrywaniu pojedynków i wychodzeniu do pressingu – powiedział Jacek Magiera cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Szybka czerwona kartka, wydawało się, że to ułatwi zadanie. Przez pewien moment odpuściliśmy bieganie, a to klucz by dalej odbierać piłkę. Gol dla Warty, dobra nasza kontra, niewykorzystana. Rywal natomiast skontrował i padł gol samobójczy. Zareagowaliśmy zmianami. Dobrze zagrali Jezierski i Szwedzik. Bardzo ważne trzy punkty, gonimy Jagiellonię. Chcemy to kontynuować – dodał.