PressFocus Na zdjęciu: Szymon Lewkot

Oficjalnie: Szymon Lewkot odchodzi ze Śląska Wrocław

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy startuje już w ten weekend i polskie kluby dokonują ostatnich korekt przed rozpoczęciem rozgrywek. Śląsk Wrocław za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformował o rozstaniu z Szymonem Lewkotem.

Kontrakt między stronami został rozwiązany za porozumieniem stron. “Dziękujemy za grę, zaangażowanie i pełen profesjonalizm. Powodzenia w dalszej karierze!” – przekazał wicemistrz Polski w wystosowanym komunikacie. Dotychczasowa umowa 25-letniego defensywnego pomocnika obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku.

To oznacza, że wszechstronny zawodnik do nowego klubu będzie mógł dołączyć na zasadzie wolnego transferu, czyli za darmo. Warto dodać, że mierzący 187 centymetrów wzrostu piłkarz może również występować na środku obrony, co jest jego dużym atutem. Szymon Lewkot do akademii Wojskowych dołączył w 2017 roku.

Urodzonemu we Wrocławiu graczowi nie udało się jednak na dobrze przedrzeć się do pierwszej drużyny Śląska. Pomocnik lub obrońca łącznie rozegrał bowiem 36 meczów i strzelił 2 gole. Szymon Lewkot cenne minuty zbierał na wypożyczeniach do takich ekip jak Górnik Łęczna, Chrobry Głogów oraz Ślęza Wrocław.